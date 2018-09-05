識途校車司機屆齡退休 全校師生不捨

2018-09-05 14:12

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣樟湖國中小學斗六線校車司機許慶武到今天屆齡退休，3年多來他平安接送每個孩子，識途老馬的他要退休，令全校師生不捨，許慶武說，退休後他還是會回來當志工，因為他是樟湖的一份子。

「校長，我來跟老闆說由我來接送孩子，因為我知道山路的狀況、等一下我會先開快速路，然後接台三線，避開市區積水的地方、我會帶鋸子和砍刀，山上雨大，竹子容易垂下來打到車窗」……樟湖國小校長陳清圳每天都會接到校車司機許慶武的狀況回報，每一通電話總是讓他感動許久。

他是許慶武，草嶺客運的司機，因為學校長期租賃草嶺客運，3年多來都由他負責載送樟湖的學生，儼然是校車司機，孩子習慣叫他「許伯伯」，接送完孩子就看到他打掃社區土地公廟、整理步道，幫忙賣社區農家生產的農產品，忙得不亦樂乎。

視孩子如家人的許慶武，每一次風災都會主動跟老闆請纓由他負責到山上把孩子載送到山下，原來曾駕駛過40呎長拖板車的他，不管山路再怎麼彎彎曲曲，都知道怎麼平安把孩子送到學校並安全送下山。

許慶武指出，開拖板車都是一個人，壓力較小，如今開的是客運又是校車載的全是學生，壓力變大，但載的是幸福，讓他更加謹慎小心，因為謹慎細心的態度，也讓他與家長、全校師生建立起深厚情感。

今天他要退休，廚工「阿珠姐」買了許多菜親自下廚款待「許大哥」，把感謝全部放進每一道菜裡，校長陳清圳特別致贈紀念品感謝，眾人依依不捨，許慶武說，他還會再回來當志工。