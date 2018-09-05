台中市商圈無現金交易 享優惠還抽大獎

2018-09-05 13:53

〔記者張菁雅／台中報導〕無現金交易成為趨勢，台中市政府9至10月在四大商圈舉辦「無現金交易GO購樂」系列活動，民眾使用行動支付工具付費，除了享有優惠，還能抽電動機車、智慧型手機等大獎。

市府經發局今日邀請太平樹孝商圈、美術園道商圈、天津路服飾商圈、一中商圈與行動支付業者，共同宣布台中市商圈無現金交易GO購樂活動起跑。其中，太平樹孝商圈活動期間為即日起至9月15日，集點滿額可獲摸彩券；美術園道商圈9月10日至11月9日，集點兌換限量好禮；天津路服飾商圈10月1日至27日，滿額送優惠券；一中商圈10月1日至26日，集點滿額獲摸彩券。

另外，各商圈也選擇一天舉辦主題活動，消費者可享受超低優惠。太平樹孝商圈15日特定店家買一送一；一中商圈10月26日憑摸彩券憑證送珍珠奶茶與福州包，限量100份，天津路服飾商圈10月27日滿額送紀念T恤，美術園道商圈11月10日可換購限量異國美食體驗券。

經發局長呂曜志表示，隨著清泉崗國際機場航線持續增加，台中的國外旅客人次逐年提高，市府推動無現金交易，讓國外旅客不必兌換台幣，就能到各商圈消費；店家原本擔心裝設讀卡機，有營業資料，會被查稅，國稅局已經提供租稅優惠，大幅提高店家加入無現金交易行列。

上述四大商圈每處至少有30家店家提供無現金交易服務，天津路服飾商圈則多達80家，會員店家近一半加入，希望打造智慧商圈。一中商圈也表示，該商圈有許多小吃，使用行動支付後，店家不必一邊製作美食、一邊收錢與找錢，衛生又快速。

經發局表示，11月中旬還將舉辦抽獎活動，提供Gogoro電動機車、iPhone手機、Dyson吸塵器、液晶電視等大獎。