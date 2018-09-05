全國古蹟日 高市推限定版歷史散步小旅行

2018-09-05 13:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年全國古蹟日為9月15、16日，高市獲文化部核定再造歷史現場的「左營舊城見城計畫」及「興濱計畫」，歷經兩年多執行，獲得文化部肯定，今年特別以左營舊城作為全國古蹟日開幕起跑地點。

文化部次長蕭宗煌今天南下高雄揭開序幕，眾人齊力用疊砌咾咕石宣示眾志成城，象徵全臺灣各地再造歷史現場團隊群策群力，一起在臺灣土地上築起歷史之城，會後並體驗搭乘高雄舊城文化公車，造訪舊城北門等地，感受歷史與文化資產的魅力。

蕭宗煌表示，今年全國古蹟日結合各縣市再造歷史現場計畫，共有16縣市在9月份辦理33場次「再造歷史現場 散步小旅行」活動，讓民眾用行腳的方式，親身體驗文化資產的歷史深度與文化廣度；明年初，文化部將結合再造歷史現場計畫，推出常態性的散步小旅行和文化路徑路線，讓民眾帶著小旅行的心情，一起深入了解身邊的文化資產以及所在的歷史現場。

高市文化局長尹立指出，高雄市是座文化底蘊深厚的城市，今年見城館、哨船頭、臺灣鳳梨工場等文資場域加入高雄的文化旅行地景，勢必能讓更多民眾認識到高雄多元豐富的歷史面貌，高雄市全國古蹟日特別加碼推出「限定版」哈瑪星的一天、見城實境遊、見城體驗日等活動，以行腳走讀古蹟，以遊戲認識歷史，讓民眾體驗歷史魅力。