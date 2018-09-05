質疑布袋商港是水災元兇 布袋岑海里民入口堆沙包「阻淹水」

嘉義縣布袋鎮岑海里民眾在布袋商港出入口堆沙包「要擋住水流過來」。（記者林宜樟攝）

2018-09-05 13:53

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣因823大雨造成嚴重災害，布袋鎮岑海里變水鄉澤國，居民直指是地勢較高的布袋商港造成倒灌，要求台灣港務公司處理及賠償，今天自救會成員一度在商港出入道路堆放沙包「要阻止淹水」，台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處長王貞雄回應，擋土牆工程已先發包，並優先設置截水溝，也強調「該負責的會負責」。

岑海里里民成立自救會，今天有百餘位居民到場抗爭，自救會長翁億穎說，布袋商港造成岑海里淹水已經多年，造成民眾財產損失，又危害里民生命安全，也從未賠償，居民忍無可忍，因此集結抗議，要求賠償淹水損失，並要港務公司提供回饋金。

立委蔡易餘、布袋鎮長陳鳳梅、縣議員蔡瑋傑、蔡信典等今天到場，王貞雄及交通部航港局科長曾政元進行說明，里民紛紛發表意見，場面火爆，認為港務公司沒有誠意解決和賠償，居民們一度扛起沙包堆在商港出入口「要堵住水」，布袋分局長陳盈菖與警員在場協調維持秩序，幸未釀嚴重衝突。

王貞雄說，9月3日緊急採購港區沙包堆置工程，在港區與岑海里交界處由南堤至北堤增加沙包堆置高度1.5公尺，防堵雨水溢流到岑海里，預定9月完工；「布袋港專用區公共設施工程」港區出入口以南區域新設抽水站及邊溝，年底前完工；「布袋港專用區排水及道路工程」已招標，設置擋水牆、截水溝、排水設施及兩做大型抽水站，預定109年1月完工，開工後設置擋水牆、臨時集水池及4部大型臨時抽水機。

蔡易餘說，岑海里淹水並非全然天災，建議請第三方單位鑑定釐清賠償責任，要求港務公司1週內回應，敦親睦鄰回饋金部分，1個月內要答覆，並將在立法院對交通部質詢此事；王貞雄表示「該負責會負責」，與自救會就結論內容協商簽字，以示負責。