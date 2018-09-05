關西機場暫停服務 華航、長榮、國泰、虎航全取消

兩家國籍航空公司華航、長榮6日都停飛關西機場。（美聯社）

2018-09-05 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕颱風「燕子」昨日登陸日本造成嚴重災情，位於人工島上的關西國際機場大淹水，機場宣布暫停服務，據報導約要一週時間才重新啟用，因此國際航班大亂，兩家國籍航空公司華航、長榮6日也都停飛關西機場。

綜合媒體報導，長榮航空飛往關西/大阪航班6日全數取消，為協助疏運原預定往返大阪之旅客，長榮6日往返桃園-成田班機將放大為777-300ER機型執勤，並提供受燕子颱風影響之旅客更改行程、退票免收手續費服務。華航方面，6日往返台灣和關西機場航班全數取消。

其他航空公司方面，國泰航空9月6日至10日，往返台北-大阪航班取消。航班編號為台北-大阪CX564、大阪-台北CX565。台灣虎航6日台虎往返台北-大阪、高雄-大阪的航班也都取消。

團客部分，康福旅行社表示，6日有7團要前往大阪，有3團取消，另4團則安排是否轉往高松機場，華航航班也會改用大客機載運。

旅行公會則表示，最快關西機場要一週後才會重新啟用，團體旅客將由各大旅行社安排調至小松、福岡、岡山、廣島和名古屋等機場，再轉乘其他交通工具至大阪，除增加交通時間外影響不大。