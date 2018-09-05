醫訊》中醫師到宅針灸 彰縣全國獨有福利

彰化縣衛生局今天宣佈與中醫師合作推動中醫師到宅替弱勢腦中風個案，進行必要復健的醫療服務。（記者張聰秋攝）

2018-09-05 13:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣衛生局為服務縣內年滿65歲以上老人、或50歲以上領有身心障礙者手冊的腦中風病患，出院後馬上銜接中醫醫療復健，率全國風氣之先，今年與彰化縣中醫師公會合作，推動「彰化縣社區居家中醫服務補助計畫」，將安排中醫師到宅進行針灸服務，讓弱勢族群獲得更多的醫療資源。

腦中風發病後6個月內是復健黃金期，又以物理治療和中醫針灸復健為主，衛生局長葉彥伯、彰化縣中醫師公會理事長彭德桂，今天共同捎來這項新福利。

葉彥伯說，65歲以上老人或50歲以上有身障手冊的民眾，經診斷為腦中風時，在個案住院期間會由專人評估，在個案出院後，立即銜接居家到宅的中醫針灸醫療，目前全國尚無縣市執行，彰化縣是第一個推動縣市。

衛生局醫政科長劉慧君表示，條件符合資格的個案，每人可獲得最多15次的居家到宅中醫針灸服務。

中醫師公會理事長彭德桂表示，目前已有55名中醫師自願加入服務，公會根據地緣性和時間性，安排中醫師到府服務行動不便的腦中風病患，替病患進行針灸治療。

這項計畫所提供中醫服務包含中醫望、聞、問、切4診診察、體質評估、針灸，以及傷科處置，並教導照顧者正確的飲食宜忌衛教、預防保健衛教，還有穴位指壓指導等，減輕失能長者家庭照護負擔和往返醫院的不便。

彰化縣推動中醫師到宅服務腦中風個案，圖為記者會現場中醫師示範醫療服務內容。（記者張聰秋攝）