八德、大溪不再塞！桃市擬增大鶯豐德交流道快速上國3

2018-09-05 13:14

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府交通局規劃增設第2交流道（大鶯豐德交流道），市長鄭文燦今天在市政會議裁示，9月底將可行性研究方案提報交通部高公局審議，並於10月15日對外說明規劃方向，讓八德、大溪人不必再大幅繞行地區道路、紓緩塞車情形，快速進入國道3號。

鄭文燦指出，大鶯豐德交流道規劃為雙苜宿葉型交流道，預計工程及土地取得的總經費約需45億元，工期27個月，能有效抒解八德、大溪交通有極大助益，未來八德重劃區、埔頂重劃區、大溪舊城區等，都可利用第2交流道快速連結國道三號。

鄭文燦表示，大鶯豐德交流道區位可行性研究規劃8月16日已召開地方說明會，今日市政會議通過後，將由交通局彙整修正意見，尤其針對大鶯路、豐德路設計兩邊都能進入交流道、更快速連接高速公路的路線，並責由交通局與工務局針對大鶯路拓寬進行研議，讓周邊整體設計更完備；市府預計9月底提報交通部高公局審議，預定10月15日向市民說明爭取設置的方向。

桃市交通局長劉慶豐表示，目前八德及大溪需經由國道3號大溪交流道及國道2號大湳交流道連結高速公路，且需大幅繞行地區道路，因此交通局去年完成「增設交流道區位分析」，篩選出豐德路作為新增交流道的地點，建議以苜蓿葉型做為交流道形式，聯絡道經費23.3億元（含用地3.8億）、交流道經費21.86億元，總經費合計45.16億元。

鄭文燦提到，桃園公路交通網絡規劃三橫三縱，三縱包括國道1號、國道3號、台61濱海快速道路；三橫包括台66快速道路、國道2號機場聯絡道、國一甲線。目前規劃的國道3號龍潭高原交流道、國道一號桃園中正北路交流道、中壢中豐北路交流道皆已定案，將能大幅提升桃園交通運載能量；後續規劃國2甲線延伸至台15線、66快速道路延伸至國道3號。