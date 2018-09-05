豪雨彰縣多處水患 彰市雨水下水道整治成功不淹水

2018-09-05 12:58

〔記者湯世名／彰化報導〕施工中的彰化市雨水下水道工程，進度高達9成，上月豪雨南台灣淹大水，彰化縣鹿港、員林等地都傳出水患，彰化市未傳出淹水，市長邱建富將此歸功於雨水下水道工程發揮排水功能，目前就剩北館街銜接中華西路30公尺長的「最後一哩路」，全部於今年底前建置完成後，未來市民將可高枕無憂！

今天彰化市長邱建富由前市民代表葉孟家陪同會勘雨水下水道施工進度時表示，市公所調查全市有許多區域過去逢雨必淹，8年多前在中央、縣府等單位補助經費下，動工興建雨水下水道，全市共有25處施工點，經陸續動工興建完畢，今年完工的則有130公尺長的平和三街管線，興建中最後一段則是30公尺長的北館街銜接中華西路管線。

擁有營建工程博士背景的葉孟家指出，這30公尺長的排水管涵，因地底埋設有水、電、瓦斯及有線電視等單位的管線，堪稱錯綜複雜，希望相關單位能盡快完成管線遷移作業，以利雨水下水道施工。

邱建富則表示，上月下旬至月底的豪雨，造成南台灣水患，彰化縣南彰、北彰部分鄉鎮也都傳出淹水，以往每逢豪雨即淹水的彰化市區，不僅近年來已甚少淹水，這次甚至完全沒淹水，得要歸功於8年多來共投入逾億元的雨水下水道計畫，北館街銜接中華西路管線就是這「最後一哩路」，預計今年底前全部建置完成，全市的雨水下水道工程即大功告成！

邱建富說，市公所已另外規劃明德坑溪往北銜接長順街120公尺長的雨水下水道計畫，由中央補助2000萬元，將盡快發包施工，未來完工後，將讓全市邁入現代化城市。