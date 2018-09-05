台灣主辦ASPAC年會 辦桌概念端出科學饗宴

副總統陳建仁（中）5日出席2018亞太科學中心協會年會開幕，並與前中研院長李遠哲（左三）、教育部次長姚立德（右三）等貴賓一同合影。（記者劉信德攝）

2018-09-05 12:54

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣今年爭取到2018亞太科學中心協會（ASPAC）年會主辦權，即日起3天將化身東道主，以傳統辦桌精神，端出一場場科學創意佳餚，刺激彼此交流互動，讓各國科學教育菁英共同體驗，副總統陳建仁、前中研院長李遠哲等也到場致詞、演講，點出台灣科學邁進發展、不斷成長的基石就是創意。

台灣科學教育館表示，ASPAC是亞太地區最主要的科學中心組織，1997年成立，至今有超過70個會員國，參與機構除了科學中心、科學博物館外，也包含展覽公司及兒童科學遊樂園等，每年各國專業人員將藉由年會彼此交流，進行科普教育推廣及研究。

科博館館長陳雪玉表示，今年年會由台灣主辦，主題設定為「創意科學料理」，是以台灣傳統辦桌精神，要當東道主，款待各國來的科學教育精英，不僅學術交流，食物、文化上等也多有安排，要讓各國人員體驗。

副總統陳建仁今上午也到場致詞，點出年會的主旨中的「創新」，也是台灣在世界知名的關鍵，因台灣自然資源非常有限，需透過各種創意來解決問題，而科學也是讓台灣不斷成長的基礎，如半導體、資訊科學等已在世界領一席之地，其他如生物科技等也會是政府未來不斷推動的方向，更期待各國嘉賓來台灣，也同時享受台灣獨特文化及美食等。

科博館表示，年會期間將進行23場次的學術研究及工作經驗分享會，更真正在科博館一樓大廳請來大廚辦桌，另在館內設置展覽區，由各地博物館、科學中心、展覽及科技公司等擺攤，展現最新科學展覽技術與魅力；另也安排科學廚藝競賽讓科學與料理結合等，以此呼應主題。

副總統陳建仁（右）5日出席2018亞太科學中心協會年會開幕，並與教育部次長姚立德（左）一同步入會場。（記者劉信德攝）