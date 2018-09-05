新知》止痛藥這成分有疑慮 研究：中風、心臟病風險增5成

研究顯示，長期服用雙氯芬酸將對病患的心血管系統造成不良影響，此為藥品示意圖。（法新社資料照）

2018-09-05 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕西方國家民眾服用止痛藥的風氣頗盛，然而在舒緩症狀的同時，其中卻也隱藏著健康隱憂，一項新的大規模研究顯示，部分常見止痛藥的主要成分雙氯芬酸（Diclofenac），若長期服用恐導致患者中風、心臟病發的機率提高50％。

綜合外媒報導，今天發表在英國醫學期刊（British Medical Journal，BMJ）的報告指出，丹麥奧胡斯大學醫藥學博士西密特（Morten Schmidt）領導的團隊，在過去22年間針對超過630萬名丹麥國民進行大規模研究，統計結果證實，若長期採用雙氯芬酸治療，將對人體的心血管系統造成影響，並導致心臟病發作、中風等機率明顯上升。

雙氯芬酸是一種衍生於苯乙酸類的非甾體抗炎藥（NSAIDs），雖不是類固醇，但同樣具有消炎作用，主要用於治療骨關節炎，類風濕關節炎、多發性肌炎、皮肌炎、脊柱關節病、強直性脊柱炎、痛風，以及偏頭痛、牙痛、膽結石和腎結石等需要急性止痛的情況。

此前，歐洲藥物管理局也曾對雙氯芬酸作為止痛藥的效益發表評論，認為在高劑量及長期治療下，雙氯芬酸確實會對心血管系統造成負面影響，但經評估後認定其治療效益仍高於其風險。