喊卡！鹿港中山路停車格只畫一半 假日收費先暫停

2018-09-05 12:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕急轉彎！海內外到鹿港小鎮觀光旅遊必經的中山路，原本從9月1日起，有畫停車格部分，採取假日收費制度，但因為「一路兩制」，部分路段沒畫停車格就不收費，引發民怨；鹿港鎮長黃振彥今天親上火線，宣布先暫時停辦！

「民眾的反映有理！」黃振彥強調，使用者付費已逐漸被民眾接受，但是同一條道路，卻因為有畫設停車格就收費，沒有畫設停車格的路段就不收費，民眾認為不公平，他覺得民眾的意見有理，決定即日起就暫停收費。

黃振彥表示，鹿港中山路假日停車收費，9月1日、2日只是先行試辦，因為民眾認為「不公平」的反應聲浪有理，決定先行停辦，未來等到整條中山路都畫設停車格之後，再來研議整條中山路假日停車收費的上路時間，但確切時間沒有時間表。

對於鹿港鎮長火速宣布中山路假日停收停車費後，不少人拍手叫好，但也有人認為，停車付費是趨勢，但應該具有公平性，未來如果中山路停車格假日收費全面上路的話，應該市區中正路、彰鹿路、文武廟一帶，以及鎮公所管理的公有停車場都應該全面收費，才是真正的公平。

鹿港鎮去年初開辦假日停車收費，每小時20元，收費時間為早上9點到下午5點，收費路段為鹿港體育場附近、中央廣播電台附近、復興南路等路段；這次原本新增鹿港鎮中山路鹿草路到民族路段的停車格在假日收費，但因為中山路民族路到三民路段沒有畫設停車位，引發「一路兩制」的批評，讓中山路停車格假日收費，只「試辦」兩天，就暫時「喊卡」！