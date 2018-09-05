竹市特製「防蚊紗網」杜絕登革熱病媒蚊孳生

2018-09-05 12:35

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕今年北部、中部有多起因菜園孳生登革熱病媒蚊造成登革熱群聚感染案例，新竹市環保局長江盛任今前往千甲里菜園，示範特製「防蚊紗網」，把可以綁緊束口的紗網直接套住菜園儲水桶，展現儲水方便又可防止蚊蟲孳生的雙重功能。市長林智堅說，沒有積水就沒有登革熱病媒蚊，呼籲民眾一起動手「巡、倒、清、刷」清理家園，守護健康。

江盛任表示，環保局在3月即訂定孳生源清除計畫，今年執行登革熱的作法，是將歷年來經衛生局調查登革熱病媒蚊指數達到2級以上的里，亦即登革熱病媒蚊的熱區，透過區公所推動、里長與環保志工共同努力勸說民眾，將病媒孳生源做好管理。例如千甲里水利路旁一大片菜園，之前大大小小的積水容器佈滿菜園各個角落，透過大家的強力宣導與執行，如今加蓋的加蓋、倒置的倒置，部分沒蓋子的儲水容器也加套特製紗網，目的就是要逐一掃除登革熱病媒蚊的熱點。

環保局為加強管理菜園的孳生源，特別製作可以套住菜園儲水桶的紗網，提供給病媒蚊熱點區里長分發轄內民眾使用。環保局表示，巡查菜園時常會看見民眾用木板或紗網蓋住儲水桶，但因無法完全緊密蓋住，稍有縫隙仍會孳生病媒蚊，所以想出了可以綁緊束口的紗網套，讓民眾可以儲水方便使用又可以防止蚊蟲孳生的好物。

環保局提醒，登革熱病媒蚊喜歡在積水處產卵，約1週後就能羽化為成蚊，並成為登革熱病毒傳播媒介。大雨及高溫過後最多病媒蚊孳生，呼籲民眾務必把握清除孳生源的關鍵期，立即檢查家戶內外孳生源，尤其是戶外因下雨造成的積水處所，例如屋頂、遮陽帆布、盆栽底盤、菜園或廢輪胎等，都是容易被忽略會孳生病媒的地方，一定要在1週以內將積水清除乾淨，才能遏止登革熱病媒蚊的大量孳生。

江盛任表示，清除家戶內外孳生源及環境整頓需要民眾長期配合，才能達到防治登革熱最佳效果，民眾每週只要10分鐘，即可做好「巡、倒、清、刷」清理動作，包含仔細「巡視」家戶內外積水容器、將積水「倒掉」、不要的器物予以分類「清除」、留下的器物也要「刷洗」去除斑蚊蟲卵、妥善收拾或予以倒置。落實登革熱病媒蚊孳生源清除工作，民眾可至環保署「清淨家園顧厝邊綠色生活網（EcoLife）」下載「清除登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表」，隨時檢視居家環境。

另外，環保局為有效改善環境病媒蚊問題，明年將成立「生態防蚊診所」，針對環保志工辦理教育訓練，使志工成為具有專業知能的生態防蚊師，受理社區等單位申請，並派員到府免費診斷，給社區有效的改善建議。環保局說明，生態防蚊工法其實就是除了一般常見之清除積水容器或青苔等孳生源外，對於不易清理之積水亦可使用生物治劑來抑制孑孓生長，乃破壞蚊蟲棲地之有效作法，除可減少噴灑環境用藥，又可避免污染環境，是對環境較為友善的作法。