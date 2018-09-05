極端氣候頻傳 李遠哲盼領導者正視全球暖化

2018-09-05 12:35

〔記者吳柏軒／台北報導〕日本近日遭燕子颱風侵襲，台灣南部也在上月下旬大雨淹水，極端氣候頻傳下，前中研院長李遠哲參加2018亞太科學協會年會，再度語重心長，以科學家角度重述全球暖化嚴重性，更說1個月前就曾向副總統陳建仁等討論暖化，結果真碰上大雨，李遠哲籲領導者應引領人民往前走，讓產業、社會轉型，不該有的工業就不要在台灣繼續汙染環境。

李遠哲表示，暖化已在身邊，極端氣候將是常態，自己在1個月前就曾和陳建仁進行相關討論與對話，全球暖化下呼籲台灣領導者要改變環境、多做防範，結果真的在8月下旬遭遇中南部淹大水，看見總統、行政院長等出面道歉，自己再度寄信給陳建仁，直言：「恐怕未來極端氣候一帶來災害，你就要出來道歉！」但希望領導者不必道歉，而是正視暖化影響，站在前面帶領人民往前走，改變環境、以達永續。

李遠哲說，太陽給地球能量，但能量會流失，溫室氣體就扮演把能量留在地球的角色，這情況科學家在30年前就講了，過去美國曾有機會在30年前帶領全世界限制溫室氣體的排放，但沒做成，如今想到仍非常可惜，因為有科學家知道即將發生什麼事，但卻沒能說服大家。

李遠哲呼籲，台灣二氧化碳的排放量仍太高，全球除了美國、澳洲、加拿大外，再來就是台灣，但台灣減碳努力仍不夠，溫室氣體減量法僅設定5公噸，更直言，政府應讓大家節能減碳，而非「企業要五缺就要滿足五缺」，反而耗費更多電，蓋更多電廠等，使環境議題淪口水戰，呼籲工業要轉型，不該在台灣的工業就不要有，「不要在這裡污染台灣環境！」