要找頭路看這裡 台南就博會6千職缺等你來

台南市政府為「台南過生活、台南呷頭路」就業博覽會暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

2018-09-05 12:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府今年第3場大型徵才活動「台南過生活 台南呷頭路」就業博覽會，將於9月8日在仁德區台糖嘉年華購物中心登場，有82家廠商，包括科技業、傳產業、服務業等共6139個工作機會，市府今（5）日結合參與的業者「放大分貝」宣傳，歡迎有求職或轉職需求的民眾來參加。

副市長許漢卿說，「吃飯皇帝大」是市府的施政核心價值之一，過去7年來，市府努力招商投資，除了台積電將投入1兆1千億的經費興建5奈米廠與3奈米廠，增加約1萬1千個就業機會外，另外還包括重大商業設施、飯店、產業園區開發、製造業、高鐵特定區產專區招商案等，投資金額高達1285億元，而且還在陸續增加中。

南市勞工局表示，9月8日就博會當天邀請企業主到現場為求職朋友提供面試模擬服務，還有職涯諮詢、求職托兒專區、履歷健檢服務及紓壓按摩、彩妝美髮等貼心服務。

現場投履歷的求職民眾，也有機會獲得耳掛式精品咖啡、在地有機火龍果、環保帆布提袋、手電筒、不鏽鋼隔熱餐盒等多項好康求職禮，數量有限，送完為止。 另外，投遞3家履歷或現場錄取者還可參加抽獎。

勞工局職訓就服中心鼓勵求職朋友多多投遞履歷面試，也呼籲民眾多利用大眾運輸交通工具前往台糖嘉年華購物中心就業博覽會會場，或是騎乘T-Bike，找頭路「順路」為台南環境盡一份心力。