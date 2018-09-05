高市「滅斑動員」 台鐵閒置工務所查到10餘處病媒蚊孳生點

2018-09-05 12:27

［記者方志賢／高雄報導］高雄市三民區寶龍及安發里爆發登革熱疫情，高市府今上午38行政區同步「滅斑動員」，防疫人員稽查民族路橋下台鐵閒置工務所，發現大型積水容器、廢輪胎、安全帽有10多個陽性點，孳生大量病媒蚊幼蟲，要求台鐵改善，並依法開單告發。

三民區寶龍及安發里出現高市第2、第3例登革熱確診病例，為遏止病媒蚊密度於雨後大幅攀升，市府今上午在三民公園舉行登革熱疫情緊急防治動員，由副市長蔡復進率衛生局、環保局等防疫團隊及里鄰志工等300多人，進行高風險場域巡查及孳生源清除工作。

高市府登革熱工作小組召集人、環保局副局長張瑞琿及衛生局疾管處長潘炤穎等人，今上午也稽查民族路橋下的台鐵閒置工務所，發現工務所頂樓大型積水桶、戶外廢棄的廢輪胎內積水均孳生大量病媒蚊幼蟲，由於工務所緊鄰民族社區，擔心大量病媒蚊容易爆發疫情，危害社區居民健康。

張瑞琿指出，8月23日豪雨過後，市府針對重點市區12區，動員16區清潔隊員近900人力，進行孳生源檢查及戶外環境消毒。

張瑞琿說，台鐵閒置工務所發現許多大型病媒蚊孳生源，已請管理單位盡速清除孳生源，事後還會進行複查，也會要求管理單位出席登革熱防疫會議。

根據高市登革熱病媒調查，8月12日至9月1日調查64里，其中布氏指數3級以上有美濃區、鳥松區、鼓山區、鳳山區、前鎮區、三民區及苓雅區等15里，陽性率23.44%，其中陽性容器態樣以桶、缸、盆、甕（32.18%）及花瓶（10.73%）佔最多，希望市民配合防疫政策，主動清除積水容器。

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