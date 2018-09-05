最美人心！小行星命名 陳樹菊開心：不知「行星」是什麼

為表彰台東的絕佳觀星地點及台東善心菜攤陳樹菊的善行義舉，國立中央大學校長周景揚（左二）今天到台東，將鹿林天文台所發現的第281561號小行星，命名為台東「Taitung」，由台東縣長黃健庭（左1）接受牌匾，編號第278986號小行星命名為陳樹菊（右2）「Chenshuchu」。（記者黃明堂攝）

2018-09-05 12:18

［記者黃明堂／台東報導］為表彰台東的絕佳觀星地點及台東善心菜攤陳樹菊女士的善行義舉，國立中央大學將鹿林天文台所發現的第281561號小行星，命名為台東「Taitung」，編號第278986號小行星，命名為陳樹菊「Chenshuchu」，今天由校長周景揚到台東頒贈命名牌匾。接受牌匾，陳樹菊說「很高興！

校長周景揚說，陳樹菊的善行義舉已國際知名，台東則在縣長黃健庭經營下成了世界品牌的幸福城市，屢得五星級榮譽，這兩顆小行星的命名是最美星空與最美人心相互輝映。

陳樹菊從13歲開始在台東市中央市場賣菜50多個年頭，今年才正式退休，過去幾乎天乎兩三點就出門批菜，清晨到菜攤開賣，晚上9點才回家，過著披星戴月的生活，但她說，從來沒有特別去看星星，也不知什麼是「行星」，但真的很開心，好事都發生在身上。

這兩顆小行星是由鹿林天文台研究人員蕭祥耀及另位同仁十年前發現，蕭翔耀今天帶著妻小，很開心的與陳樹菊合照。他說，這兩顆小行星與太陽的距離，是地球與太陽距離的3倍，約4到5年繞太陽一圈，從望遠鏡看只是黯淡的星體，肉眼看不見，必須再長時間監測，才會知道特性。

台東縣長黃健庭說，台東沾陳樹菊的光，可以並列小行星之名，縣議長饒慶鈴則說陳樹菊的光芒，永遠點亮台東。