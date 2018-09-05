「媽祖我可以買玩具嗎？」 2歲萌娃擲筊結果…

擲筊問媽祖婆「我可以買玩具嗎」的蔡小弟和妹妹。（蔡媽媽提供、記者廖淑玲翻攝）

2018-09-05 12:13

〔記者廖淑玲／雲林報導〕住在雲林北港朝天宮旁的2歲蔡小弟，因為想買玩具，昨竟有模有樣地擲筊問媽祖婆「我可以買玩具嗎？」結果竟擲出「聖筊」，讓蔡媽媽投降說「媽祖婆說話了，這下子不買給孩子不行了。」

小手拿著筊杯，跪在北港朝天宮大殿跪墊前，2歲8個月大的蔡小弟童言童語問「媽祖婆我可以買玩具嗎」？旁邊相差1歲3個月的蔡小妹也會點頭合掌拜拜，兄妹倆虔誠跪拜擲筊的畫面，加上如此赤子之心的祈求，讓一旁其他信徒忍不住笑出聲。

沒想到蔡小弟就擲出「聖筊」，媽媽覺得又好氣又好笑，因為蔡小弟已經有很多玩具，吵著又要買新玩具被她拒絕，沒想到昨天使出向媽祖婆「擲筊」這招，但因為求得聖筊，她只能遵照媽祖指示，買了一套家家酒的新玩具給蔡小弟，今天特別再帶蔡小弟來跟媽祖說謝謝。

蔡小弟來還願的消息傳出，北港朝天宮董事長蔡咏鍀今天還特別陪蔡小弟一起向媽祖跪拜，祈求媽祖庇護蔡小弟平安長大。

蔡媽媽說，他們就住朝天宮附近經營餅店，兄妹倆從小就經常進出朝天宮，也會參加廟會活動，蔡咏鍀誇稱蔡小弟實在太可愛了，連媽祖婆都被孩子融化「允筊」。