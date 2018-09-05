嘉義擴大發慰問金 淹水50公分以下每戶3000元

嘉義縣長張花冠宣布淹水慰問金每戶3000元。（記者林宜樟攝）

2018-09-05 12:06

［記者林宜樟／嘉義報導］823豪雨造成嘉義縣多處淹水災情慘重，嘉義縣長張花冠今天表示，依中央現行規定，住家淹水高度達50公分以上核發2萬5000元救助金（中央2萬元、地方5千元），嘉義縣淹水50公分以下的受災戶初步統計將近2萬戶，將發放淹水50公分以下受災戶淹水慰問金每戶3000元，以縣府有限的財力，努力提供更多受災戶生活上急難照顧。

張花冠今天去朴子市大同國小勘災，並表示縣府加速撥款作業，今天匯入救助金到各公所公庫，以利加速辦理淹水救助金核發作業。

張花冠說，同樣受淹水所苦，嘉義縣淹水50公分以下的受災戶初步統計將近2萬戶，這些民眾淹水後同樣遭遇各種生活不便，卻因為淹水高度未達標準而無法救助。

張花冠說，她對災民困境感同身受，希望盡可能擴大照顧更多受災戶，縣府團隊緊急加速籌措財源，宣布發放淹水50公分以下受災戶淹水慰問金每戶3000元。

張花冠也說，水災導致許多災民家園泡在水裡多日，嘉義縣淹水達2天以上住戶約有8000戶，淹水高度達100公分以上住戶約有1800戶，針對上述受災嚴重家戶，縣府已積極爭取中央賑災基金會，希望加碼生活扶助金額，盡快協助受災戶重建生活及家園。

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