燕子襲日關西機場淹水 消基會：旅客需自負衍生費用

颱風「燕子」襲捲西日本，位於人工島上的關西機場大淹水，機場內人員及旅客一度無法向外疏散。（美聯社）

2018-09-05 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕颱風「燕子」襲捲西日本，位於人工島上的關西機場大淹水，機場內人員及旅客一度無法向外疏散。消基會董事長游開雄表示，通常因颱風等不可抗力之天候因素，滯留在日本所衍生的費用，需由旅客自行負擔。

綜合媒體報導，游開雄解釋，旅行社的業務僅為「協助」民眾處理相關事宜，航班因颱風停飛，旅客須自行負擔滯留在日本的費用。但若是在出團前，行程受自然因素影響，旅行社則須將必要費用退還。

游開雄也提醒民眾自助旅遊前，購票時須注意航空公司的規定。通常廉航提供的旅遊保障會比一般傳統航空來得少，遇到這種狀況時，民眾可能需「自行吸收」、負擔較多費用。游開雄呼籲民眾購買機票前，最好看清楚業者保障事項，確保自身權益。

報導提到，游開雄表示，旅遊不便險僅適用於「出境後遇到不可抗力之因素」時。提醒民眾購買旅遊不便險時，最好要備份保險單據、留意保險細項。

交通部觀光局昨指出，經聯繫雄獅、東南、康福、五福及山赴國際旅行社，截至昨晚7點30分統計，受影響滯留當地並延後返台的旅行團約20團，旅客568人。