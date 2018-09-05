日月潭自行車賽首創「實境解謎」 環潭挑戰Fun膽玩

2018-09-05 11:34

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭Come!Bikeday自行車嘉年華，今年11月17、18日將於潭區熱鬧登場，惟在充滿起伏陡坡的環潭挑戰賽登場前，日月潭風景區管理處為讓一般民眾也能體驗環湖賽事，特別提前在本月29日加開「日月潭環潭趣味闖關挑戰遊」場次，除規劃更平緩的自行車路線，也首度加入「實境解謎」互動闖關，讓民眾能多在景點停留，Fun膽挑戰環潭賽事，深度體驗日月潭之美。

日管處表示，本月29日加開自行車「趣味闖關」挑戰遊，路線一樣從向山遊客中心出發，但在活動後半段，選手無須沿著傳統路線上陡坡，而是提前在伊達邵沿著潭邊自行車道接往月牙灣，之後再抵達起點向山，該路線沿途平緩、親水，適合一般民眾參加。

此外，「趣味闖關」也首次將「自行車」與「實境解謎」遊戲結合，沿途設有4、5個關卡，選手出發前會收到任務摺頁，必須到朝霧碼頭、文武廟、伊達邵遊客中心、玄光寺等關卡地點，完成尋找景點圖象、文字等任務，才能獲得戳章，待集滿回到向山才算闖關成功，並能參加抽獎。

日管處說，趣味闖關挑戰遊報名至9月10日，限15歲以上參加，希望結合「實境解謎」遊戲的自行車賽，能讓遊客以慢活方式環潭，也能了解潭區景點故事，報名網址。