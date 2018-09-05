嬰兒未坐安全椅車禍釀癱瘓 醫：父母還可能涉及兒童虐待

2018-09-05 11:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕一位母親月前帶著8個月大女嬰出遊，媽媽將女嬰抱在懷中坐在友人駕駛的自小客車副駕駛座，母親雖然有繫安全帶，但車速過快自撞電線桿，安全氣囊啟動，造成友人及母子受傷，經送到台北慈濟醫院急診室，大人僅受輕傷，女嬰卻背部挫傷、下肢癱軟無力毫無知覺，透過核磁共振與電腦斷層檢查，發現她除血胸，更伴隨脊椎壓迫性骨折，第九節胸椎完全斷裂、脊髓損傷。

兒科醫師蘇一宇說，女嬰被送到外科加護病房，神經外科醫師緊急施予椎板融合術，固定脊椎預防進一步傷害，待情況穩定後轉至兒科加護病房繼續治療照顧，雖然手術成功，但胸椎神經斷裂，已造成女嬰下半身癱瘓、失去知覺，日後站、坐皆需輔具協助，且肛門括約肌鬆弛，大便失禁、無法自行排尿，未來的成長路上，將面臨許多困難。

蘇一宇說，依據「道路交通管理處罰條例」第31條3項「小型車附載幼童未依規定安置於安全椅者，處駕駛人新臺幣1500元以上3千元以下罰鍰」。

蘇一宇表示，正確使用兒童安全座椅可以降低傷亡率7成以上，且一旦發生車禍，未使用安全座椅的兒童死亡率為使用安全座椅兒童的8倍，未使用兒童安全座椅，除違反交通法規，恐也觸犯「兒童及少年保護法」，父母應注意而未注意、沒有給予孩子應有的照顧，皆屬於兒童虐待的「疏忽」範疇。