爭取協調年餘 安和國中iBike租賃站落成啟用

2018-09-05 11:23

〔記者許國楨／台中報導〕輕便、環保的iBike近年逐漸成為民眾偏好的交通工具之一，但筏子溪以西，除了租賃站少，位置也集中在台灣大道附近，無形中降低民眾使用意願，西屯區議員候選人林祈烽接獲陳情向相關單位爭取，經協調一年多終於在安和國中人行道上的增設新iBike租賃站，讓學子及當地民眾連同外地遊客，多了一項交通工具可供選擇。

也是立委張廖萬堅服務處主任的西屯區議員候選人林祈烽說，近年來「共享經濟」與「綠色運輸」概念當道，輕便、環保的iBike逐漸成為中短程移動，民眾偏好的交通工具之一，只是台中市iBike租賃站目前仍集中於舊市中心區域，而筏子溪以西除了租賃站少，位置也集中在台灣大道附近。

因此在地居民如想騎乘iBike，就必須先走到台灣大道取用，租賃站過少造成的不便，無形中也降低民眾使用iBike的意願，服務處去年接獲福和里長李鳳珍、福中里長廖阿月陳情後，經與相關單位爭取、協調一年多，最近終於在安和國中人行道上增設新iBike租賃站。

當地民眾說，新iBike租賃站增設後，未來不僅安和國中學生，附近居民取用腳踏車更加方便，外地遊客若想前來世貿中心，也多了一項交通工具可供選擇，相當便民；林祈烽表示，騎iBike不僅環保省去尋找停車位的麻煩外，更重要的是能夠同時運動健身，未來會致力向交通局爭取，在筏子溪以西區域增設更多的租賃站，讓更多民眾享受便利的iBike服務。