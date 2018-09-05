義賣文旦買氣不佳 台東社福機構籲伸援手

文旦果園負責人陳鴻鈞「以柚代球」，盼揮出全壘打，讓3000斤老欉文旦賣光，助創世台東院擴床。（記者王秀亭攝）

2018-09-05 11:18

［記者王秀亭／台東報導］台東文旦陸續採收，創世台東分院、華山基金會台東縣天使網部不約而同以東河鄉的文旦義賣，籌募擴院、獨居老人常年經費，迄今買氣卻不如預期，創世請來前統一獅職棒球員張志強與豐田國小棒球隊小隊員站台，華山則是前進台東市中央市場衝買氣。

創世台東院每年中秋節都與在地小農合作義賣文旦，今年為擴院而賣，獲東河鄉泰源村「陳老師青青果園」高齡92歲的負責人陳鴻鈞認同，贊助3000斤文旦柚供義賣。陳老師青青果園第二代陳彥霖說，父親陳鴻鈞40多年前以自然友善農法管理，得知創世要義賣文旦，馬上提出贊助第一批種植的老欉文旦。

同樣出身東河泰源村、人稱「班長」的前統一獅職棒球員張志強，也與豐田國小棒球隊小隊員們為義賣文旦站台，盼目前只賣不到3成的文旦柚，可以在中秋節前售罄，幫助植物人安養。

華山基金會台東縣天使網部也在中秋節前義賣東河鄉文旦，台東縣站長王淑柔表示，今年獲東河鄉農會贊助500箱（5000斤）有吉園圃認證的柚子義賣，但柚子產季到了，認購率只有5成。

為了衝買氣，各站站長及義工今天上午前進台東市中央市場，逐一發單宣傳，王淑柔說，利用早上市場人潮眾多，增加曝光度，只盼常年服務長輩的經費不中斷。