高雄輕軌二階首輛列車抵台 9月下旬上路測試

高雄輕軌二階首輛列車，運抵高雄輕軌前鎮機廠。（記者葛祐豪攝）

2018-09-05 10:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄輕軌第二階段向法商阿爾斯通（Alstom）採購輕軌車輛，首輛列車經1個多月海運，9月3日運抵基隆港，今天清晨4時抵達高雄輕軌前鎮機廠，預訂9月下旬於C15-C17路段，上線行車測試。

高雄輕軌第二階段統包商中鋼公司指出，輕軌二階首輛列車運抵前鎮機廠後，隨即進行卸載作業，工作人員仔細檢核輕軌車廂車輪與卸車軌道的契合度，讓車廂逐步滑移至機廠軌道。

高雄市捷運局長吳義隆親自前往輕軌機廠，視察卸載作業。

高雄市捷運局表示，卸載作業完成後，首要工作是把因運送而拆分成2節及3節的車廂，進行聯結，組合成完整列車，並按既定時程，進行車上驗票機、車載通訊設備安裝，列車靜態功能測試，機廠內及正線上車輛包絡線檢測，及C15至C17站之充電測試等上線測試前置作業。

吳義隆強調，輕軌第二階段工程進度至8月底，已超過40%。目前完成C15-C17車站鋼構及月台，機電系統相關供電、號誌、通訊系統機櫃及設備，也陸續安裝完成，近日將對車站導電軌完成送電測試。

目前正同步進行C16與C17車站裝修及輕軌路廊旁人行道、自行車道施工作業。