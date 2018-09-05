核四燃料棒運美 民眾白米甕砲台爭睹拍照

台電運送第二批約120支燃料棒抵達基隆港。（記者俞肇福攝）

2018-09-05 10:19

〔記者林欣漢、俞肇福／基隆報導〕民進黨推動2025年非核家園政策，繼今年7月4日凌晨首批80支燃料棒經由基隆港運送出境，今天凌晨台電再運送第二批約120支燃料棒抵達基隆港，同樣將由基隆港運送出港，運送至美國。

台電規劃3年分8批陸續將核四廠內1744束核燃料，運送至美國原廠保存、拆解再利用，今天上午接運船隻吊掛裝有燃料束的貨櫃上船，一早基隆港西岸的白米甕砲台等制高點，出現不少爭睹拍照的民眾，參與見證。

原能會表示，不論洩密或是刺探蒐集，都會涉及刑責，依據國家機密保護法第32條規定，洩密者恐遭處7年以下有期徒刑，依據34條規定，刺探者則可能被處5年以下有期徒刑。

原能會說，這些燃料棒都是未使用過的新燃料，輻射性低且性質穩定，於運輸貨櫃2公尺處輻射劑量約每小時0.11～2.11微西弗（μSv/h），與天然背景值相近，遠低於每小時100微西弗法規限值，且盛裝於符合安全規定的專用運輸護箱，經國際原子能總署派員查驗及封緘，並依原能會核准的核子燃料運送計畫及安全管制計畫確實執行，可確保運送作業安全，運送時對民眾安全並無影響，請大家放心。