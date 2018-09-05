醫訊》傷口照護有新招 奇美成立特別門診

奇美醫院傷口照護中心治療洪先生腳上傷口的復原進度情形。（記者王俊忠翻攝）

2018-09-05 10:12

〔記者王俊忠／台南報導〕有糖尿病史的60歲洪先生，今年4月被木板床的木刺刺傷，自行敷藥不見好轉、還惡化成蜂窩性組織炎，到某醫院治療無起色、自己也不會照護傷口，傷勢嚴重到甚至絕望的立好遺囑，6月轉介到奇美醫院傷口照護中心治療1個月後好轉，如今已復原約8成，不再悲觀面對人生。

洪先生表示，在病情最嚴重時已經對人生做最壞的打算，並交代好遺囑內容。在那無助絕望時，6月間經轉介到奇美醫院「傷口照護特別門診」接受治療，在治療時，他一直不敢正視自己難看的傷口，更不用說自己換藥，經傷口照護中心團隊依其狀況評估合適的現代科技敷料，讓他平日在家也不需要自行換藥，每週兩次回特別門診換藥即可。

洪先生認為這項傷口照護模式，讓他與家人省去很多負擔，「以前到門診都要坐輪椅，後來慢慢以枴杖代替，現在都不需要任何輔具了」，對於自己傷口恢復，他滿懷感激。

奇美醫院傷口照護中心提醒，患者傷口照護不當，可能導致傷口延遲癒合甚至惡化，不但造成病人或家屬心理壓力，也影響日常生活品質，當傷口癒合不佳時，應儘快就醫、尋求專業醫療與傷口照護，達到傷口早日癒合的目標。

奇美醫院表示，跨科部整合性醫療，是該院未來提供醫療服務的重點，也是發展特色醫療的契機，該院已於今年3月成立台南唯一的全方位「傷口照護中心」，規劃「傷口照護特別門診」，提供各式困難複雜傷口處理，及心臟血管內、外科的血管重建評估，並接受其他門診或院外轉介，當次提供免費傷口換藥衛教及諮詢。