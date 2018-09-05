34年出24條人命... 李婉鈺也投資的凶宅原來這麼賺

台北市新生北路與錦州街口的錦新大樓。（資料照）

2018-09-05 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕台北市錦州街、新生北路交界處的「錦新大樓」，因過去事故頻傳，成為知名凶宅，更因傳出債務人是新北市議員李婉鈺而聲名大噪。錦新大樓34年來有24人陸續因故身亡，外界認為，這棟「台北最凶宅」脫手不易，但根據實價資料，近年來錦新大樓的投資人賺多賠少，更有人買頂樓戶不到一年賣出，獲利1600多萬。

去年新北市議員李婉鈺疑因家人債務牽連，導致掛在她名下、原想整合成背包客旅館的「錦新大樓」房產遭法拍，引起各界關注。

「錦新大樓」原為時代大飯店，1984年發生大火有19人身亡，後來改為出租大樓，又發生多次火災與跳樓事件，34年奪走24條人命，各種穿鑿附會傳聞不斷，外界多以凶宅或鬼屋相稱。

《聯合新聞網》報導，根據實價資料，北市房價跌回5年前價位，意即2013年以後買進的房子，大多只能平盤或賠錢出售，但錦新大樓的投資人在2013年以後買進再賣出，大多能獲利出場。

報導引述大家房屋企研室主任郎美囡說法，為什麼還有人願意租凶宅，就是因為有人租不起、買不起一般房子，「沒錢比有鬼更可怕」。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰則認為，錦新大樓一戶套房約3、400萬，月租金可達萬元，投報率約3~4％，出租是不錯，但轉手賺價差並不容易。不過也因為總價低，社區常有急售戶，買方日後轉售便有獲利空間。