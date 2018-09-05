今晴朗炎熱防午後雷陣雨 鋒面週六來襲各地有雨

今日白天各地依舊晴朗炎熱，各地高溫約32至35度，午後各地易有局部短暫雷陣雨。（資料照）

2018-09-05 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕今日白天各地依舊晴朗炎熱，各地高溫約32至35度，午後各地易有局部短暫雷陣雨，民眾午後外出時需多加注意天氣變化。

今日各地白天紫外線指數偏高，民眾在戶外活動需注意防曬和補充水分，避免中暑；午後各地則易有局部短暫雷陣雨，並有機會發生局部大雨，提醒民眾外出需攜帶雨具備用。

今日空氣品質部分，今日指標污染物為細懸浮微粒，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

週四、週五（6日、7日）清晨至上午西半部地區仍有機會飄雨，隨著水氣漸增，各地大多為多雲、午後有短暫雷陣雨的天氣型態，午後雷陣雨的範圍也增廣。週六至下週一（8日至10日）隨著鋒面接近並且影響，東北風稍增強，台灣附近天氣較不穩定，各地整天降雨機率提高，尤其北部及東半部地區下雨範圍擴大，中南部地區也有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 35 26 ~ 33 26 ~ 32 26 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）