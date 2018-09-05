09/05 各報重點新聞一覽

2018-09-05 06:38

自由時報

總統接見亞運國手// 預算倍增 備戰東奧

蔡英文總統昨在總統府接見亞運代表團選手時表示，今年亞運政府投入更多資源，樹立新的典範，以後雅加達─巨港亞運就是基本門檻，現在就要開始為二○二○年東京奧運準備，提供比這次亞運更好的後勤支援。總統也承諾將朝「體育預算加倍」的目標來前進。

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美國在台協會推薦// 台劇發光 外銷190國

台灣導演葉天倫作品，陳怡蓉、溫昇豪、曾珮瑜、黃柏鈞主演的跨國影集《雙城故事》，橫跨台北、舊金山取景，劇情描述從未出國的台灣女孩到美國追愛，以及在美國出生成長的華裔女孩回台尋根的故事，透過Netflix外銷到全球一百九十個國家，加拿大、巴西、阿拉伯、日本、法國等國媒體大幅報導，美國在台協會（ＡＩＴ）日前也特地發文推薦：「繼《瘋狂亞洲富豪》後，很開心看到另一部描繪亞裔美國人生活作品《雙城故事》。」成功讓國際看到台灣！

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國防部為2千元告台水 法官大罵浪費資源

國防部為了追討二三二一元，竟提告台灣自來水公司！台中地院承審法官大罵，浪費司法資源「莫此為甚」，兩機關明明有政務委員，也有法務部門，卻拿這種可自行協調解決的事情來浪費司法資源，妄言提升政府競爭力。

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蘋果日報

25年最強颱襲日 機場變海港 8死348傷

日本25年來威力最猛的颱風「燕子」昨登陸四國的德島縣南部，一路朝北北東前進，橫掃大阪、奈良、京都等大城，大阪的關西機場淹大水，空港乍看有如海港；停泊在大阪灣的兩千多噸油輪「寶運丸」遭強風吹撞機場唯一的聯外橋樑，造成橋樑受損，機場頓成孤島，約3千名旅客受困航廈。至昨截稿已知有8人死亡、至少348人受傷，794個航班取消。

GoPro偷拍 婚攝狼跪求饒 窺4外拍美女洗澡「別讓我老婆知道」

9名女部落客應婚攝公司邀請，到滿是陽光、沙灘、比基尼的澎湖外拍，傍晚大家被曬得紅通通回到民宿，1位美女部落客到淋浴間準備洗掉一整天的疲累，還沒脫衣，眼角餘光赫見隔板上方有一台GoPro，竟然有人偷拍，小美女取下記憶卡，發現有女生被拍到如廁畫面，質疑同行婚紗攝影師就是偷拍狼，回到松山機場，攝影師當場下跪要求原諒，遭偷拍的2名婚紗女員工和2名同行女部落客提告。

聯合報

一年過去了…請問政府：海洋危機 有解了嗎？

聯合報系願景工程去年五月推出「海洋危機」專題報導，引發官方諸多回響，一年多過去，盤點政府當初開的「支票」，多數還在「規畫中」，亟待付諸行動。

政府尚未全面調查海洋垃圾的分布狀況，黑潮海洋文教基金會與海洋大學今年合作，率先展開「島航計畫」，駕船環島以目視法調查海洋垃圾，昨天公布調查結果，高達七成六的航次目擊到海洋垃圾，記錄到的海洋垃圾以塑膠垃圾占比最高，達六成六，從東北角到蘭嶼、小琉球的多個海域，都有高密度的海洋垃圾。

「燕子」強襲日本 關西機場淹大水關閉

被形容是廿五年來侵襲日本的最強颱風「燕子」，昨午登陸後造成嚴重災情，豪雨淹沒關西國際機場跑道，「空港」變「海港」，關西機場宣布關閉，近八百航班取消，機場內三千人受困，陸空交通大亂。ＮＨＫ統計，至日本時間今天凌晨零時為止，颱風已造成八人死亡，至少三三五人受傷。

中國時報

新興市場貨幣危機延燒！印尼盾跌至亞洲金融風暴以來新低

新興市場貨幣危機蔓延，繼投資人大幅拋售阿根廷和土耳其資產後，亞洲「雙印」─印尼和印度也難逃這波貨幣風暴。印尼盾4日持續探底，來到14920盾兌1美元，是自1997年亞洲金融風暴以來的最低點。印度盧比也延續跌勢，4日盤中觸及71.50盧比兌1美元，再創歷史新低。

性平遞百萬連署 抗衡幸福盟

平權公投37天共募集到100萬份連署，創下公投史上非政黨主導最快紀錄。而「反同」的幸福盟發起的「愛家公投」，也在8月27日達標，募得近200萬份連署書。未來兩派將分別透過志工、擺攤等方式全力拉票，幸福盟理事長曾獻瑩表示，期望年底投票能理性對話，而不是一有其他意見，就被同志團體冠上「歧視」。