范巽綠接任政務次長 將讓世界看見台灣

范巽綠（中）4日到新甲國小探視游泳選手孫翊倫。（記者黃旭磊攝）

2018-09-05 00:27

［記者黃旭磊／高雄報導］外傳高雄市教育局長范巽綠接任教育部政務次長，對此，范巽綠昨晚（4日）未接手機，但相關人士透露，上週向代理市長許立明遞出辭呈，傳預計本週6日履新。

范巽綠曾對外表示，被前市長陳菊找來高雄3年8個月，深感台灣面對堅困外交環境，教育人員更應引領與鼓勵孩子勇於參與國際交流，讓孩子看見世界，讓世界看見我們，培養全球意識與競爭力，為此致力於推動世代交替、為孩子找出路。

對於新職，范巽綠不願談及，認為應由教育部長葉俊榮宣布較妥當，昨天（4日）仍到新甲國小探視游泳選手孫翊倫，為先天脊椎發育缺陷學童打氣。

教育局局內人員昨晚Line是否辦歡送，范巽綠回「讚」，並曾透露在高雄任務多半完成。

范巽綠祖籍浙江吳興，為民進黨創黨元老，曾任黨外編輯作家聯誼會總幹事，美麗島事件後被捕入獄90天，扁政府時代、2000年起任教育部政務次長任期6年多，被稱為任期最長的教育部次長，這次可望回鍋。

而因與陳菊從黨外時代深厚交情，范巽綠到高雄後積極推動國際外交，任內出國18次、足跡8國，為市府部會首長出國最多，一度被教育界人士譏稱「周遊列國」。