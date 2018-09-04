全球最大劇院衛武營開幕備戰 首度消防演練

衛武營國家藝術文化中心今消防演練，現場進行人員疏散。（記者陳文嬋攝）

2018-09-04 23:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全球最大單一量體劇院的衛武營國家藝術文化中心下月啟用，量體大可同時容納6700多人，地下停車場最大面積近4公頃，市府列為恐怖攻擊、重大公共工程救災救護重點，今是完工後首度消防演練，為啟用後民眾安全把關。

文化部斥資107億元打造衛武營國家藝術文化中心，打造2廳2院1露天劇場，可同時容納6784人，占地面積近10公頃，其中建物有3.3公頃，將於10月13日啟用，自衛消防編組與消防局第三大隊今天進行消防演練，模擬戲劇院發生火警。

現場廣播疏散並通報中控室，由總監簡文彬啟動緊急應變機制，現場人員以滅火器控制火勢，並引導民眾到戶外，中控室引導消防局搶救，過程包括通報、滅火、避難引導、安全防護、救護等。

值得一提的是，歌劇院、音樂廳等設有自動放水槍，一旦發生火警，會感應偵測火源，自動噴水滅火，是少見的先進消防設備，也設有防火鐵捲門、泡沫滅火器等，並與消防局無線電頻道串接，成為救災救護的利器。

尤以衛武營地下停車場面積大搶救困難，共2層可停可停700多部轎車，最大B2面積近4公頃，建物分成6區各有出入口，每個廳、院有3至5個逃生口，均設有電梯及樓梯等，可從地下2樓直通3樓。

消防局說，衛武營機關重重，歌劇院深達地下5樓，地下3樓還設有快速換衣室，且3樓打通可達各廳院，面積4公頃、地下5層，救災救護是很大的挑戰。

藝術總監簡文彬說，因應未來廣大觀眾進入衛武營廳院欣賞節目，每月消防演練是必要的防範，並納入整體營運計畫，衛武營嚴陣以待，避免災害發生。