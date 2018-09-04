金門大橋施工進度 落後1.38％

聯結大、小金門間的金門大橋，目前工程進度落後一點三八％。（記者吳正庭攝）

2018-09-04 23:09

〔記者吳正庭／金門報導〕金門大橋工程執行單位今天表示，截至8月31日止，大橋施工進度落後1.38％，有信心在2021年順利完工，「不會再是起起落落的橋」。

福建省政府秘書長翁明志、金門縣長陳福海、副議長謝東龍、縣議員陳滄江、烈嶼鄉（小金門）鄉長洪成發等人，關心金門大橋進度，由交通部高速公路局第二新建工程處長郭呈彰陪同，聽取金門大橋施工簡報。

第二新建工程處第五工務所主任張震宇指出，聯結大、小金門的金門大橋預定2021年1月2日完工，截至8月31日止，預定進度25.67％，實際進度24.29％，落後1.38％。

對於這座每逢選舉必成「浮橋」話題的金門大橋，翁明志等人表示強烈的期待，謝東龍、陳滄江針對工程期程屢屢跳票，要求施工單位貫徹進度，洪成發帶著小金門鄉親不滿一再更換廠商及累積多年的期待，呼籲施工單位要有擔當，早日讓大橋完工。

陳福海說，金門大橋是金門的重大工程，年底務必不能再出現「落後」兩個字，期許高公局等施工團隊務必達成2021年完工目標。

張震宇說，目前主要的工作船機已就位，工程最艱難的深槽區作業已在全力施工中，相信在同仁日夜趕工，全力以赴的努力下，有信心讓金門大橋如期完工，「不會再讓它是起起落落的橋」。

金門大橋2011年動工，含引道全長5414公尺，原總工程經費新台幣73.85億元；工程招標後即風波不斷，期間歷經兩家營造廠商，還發生多起工安事故，當時的國工局對廠商終止契約，接續工程於2016年11月28日由第3家東丕營造以新台幣59億5385萬元得標接手，同年12月28日開工，契約工期1368日曆天，原定2020年9月25日完工，經展延後，預定2021年1月2日完工。