中科陸橋機車道施工慢行 可改走防汛道路

2018-09-04 23:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市中科陸橋機車專用道遇大雨易積水，建設局今天說，明（5）日起到月底進行道路側溝新建工程改善，施工期間保留1.5公尺寬度供機車慢行，工區前懸掛告示牌及交管，請機車族由中科路繞行筏子溪北側防汛道路出入。

建設局長黃玉霖指出，中科陸橋座落於中科路及廣福路等重要路口，跨越筏子溪，是市民及中科園區往返的重要連絡橋梁。民國98年10月完工，全長280公尺，橋寬50公尺；由於高鐵橋下以西的機車專用道單側僅設計集水井1座，豪大雨常宣洩不及，路面積水嚴重。

為改善中科陸橋機車道排水問題，建設局勘查後將優先設置排水溝及橫向截水設施，加強路面排水能力，豪大雨預警期間也將加強巡檢，保持側溝格柵排水順暢，降低積淹水發生。

建設局說明，中科路設有快慢分隔島，機車專用道寬度3.2公尺，考量機車通行安全，施工期間專用道仍保留1.5公尺寬度供機車慢行，且工區前方重要路口將懸掛告示牌，施工區段前方也會派遣義交及工程人員提前指示慢行，或引導用路者提前停駐。

為疏導上、下班尖峰車流，市府也另規劃替代路線，機車族可由中科路繞行筏子溪北側防汛道路出入，減少交通壅塞。提醒用路人行經施工路段時，依限速標誌及指揮人員導引行駛。