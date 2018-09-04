竹北人臭到快窒息！豆子埔溪魚屍遍布 打撈超過1噸

新竹縣竹北市豆子埔溪博愛橋到社崙橋一帶，連日來魚群暴斃翻肚，臭氣沖天，竹北市清潔隊在烈日下人工清除了逾1噸魚屍。（記者廖雪茹攝）

2018-09-04 22:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「快要窒息了！」新竹縣竹北市豆子埔溪博愛橋到社崙橋一帶，連日來魚群暴斃翻肚，臭氣沖天，縣府環保局現場初步檢測，溶氧僅每公升0.35毫克（mg/l），較正常值偏低，研判是水量少導致，竹北市清潔隊連日來在烈日下人工清除超過1公噸魚屍。

地方人士說，豆子埔溪上游設有水閘門管控，農業灌溉期間常因水源減少，導致下游魚群暴斃，建議政府在上游設置滯洪池調節洪水，同時於溪流中段鑿深水井，適時補充溪水量，讓河水流動，避免影響下游生態。

竹北市新崙里長黃平足說，每年夏天都得面臨魚屍遍布的生態浩劫，有里民建議在河床中間挖深集中溪流來因應。

對此，工務處水利科說，將儘快邀集水利相關單位現勘，研議對策。

黃平足、縣議員陳凱榮和北崙里長劉福登等人連日接獲市民抱怨，豆子埔溪河床乾涸，溪水太少沒有流通，吳郭魚、琵琶鼠魚（俗稱垃圾魚）等魚群因缺氧而大量翻肚，腐臭的魚屍味，經過烈日暴曬令人作噁，岸邊住戶門窗緊閉仍無法阻隔，蚊蠅滿天飛，嚴重影響環境衛生。

竹北市清潔隊前兩天在中華路到社崙橋，以人工打撈一噸多的魚屍，今天又到博愛橋一帶清理。

環保局說，經現場查看，豆子埔溪水色微濁，檢測pH為6.85，水溫攝氏34.4，溶氧0.35mg/l，較正常值2mg/l以上偏低，循查上游水源則無異常。初步研判因水量少，加上天氣熱，導致水中溶氧不足，而造成魚類死亡。

縣府說，流經竹北市中心的豆子埔溪，發源於芎林鄉淺山地區，屬於頭前溪北岸支流之一，為東山溪及舊港圳匯合而形成，是重要區域排水，縣府每年編列200萬元經費整理，近期甫完成中華路到水利大橋的河川除草、清淤工作，目前則移師上游的東海溪段施工。

豆子埔溪幾乎每年都會發生魚群翻肚，經環保單位追查，常見生活污水排放、冬季枯水期水量少等原因。

新竹農田水利會說，遇颱風、豪大雨或雷陣雨時，會關閉豆子溪上游圳渠的水閘門，平時皆開啟，但稻作期間會優先供應農業用水。

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