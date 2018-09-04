重現霧峰風華！闢聯合行政辦公園區 打造生態森林公園

台中市長林佳龍（左三）今天宣布，為了讓霧峰重現風華，將興建「聯合行政辦公園區」，並闢設廣達10公頃的「生態森林公園」。（記者陳建志攝）

2018-09-04 22:38

〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府為了再造霧峰風華，打造具國際特色的行政中心，以花園城市的概念，結合長青學苑，興建區公所、衛生所、幼兒園、派出所和戶政事務所的「霧峰聯合行政辦公園區」，並規劃將第二公墓公園化，設置廣達10公頃的「生態森林公園」，總經費達7.2億，要讓霧峰重現風華。

台中市長林佳龍今天在建設局長黃玉霖、民政局副局長盧政遠、霧峰區長李鴻裕陪同下，到霧峰聽取建設局「霧峰聯合行政辦公園區」暨「生態森林公園」興建簡報，包括市議員張芬郁、李天生、市議員參選人林德宇及明台高中董事長林芳媖與多位里長、理事長都出席。

林佳龍說，中區推動「舊城新生」已看到成果，積極規劃進行原縣區山、海、屯的「舊城新生」，霧峰從過去霧峰林家到省議會，具有豐富的歷史人文底蘊，尤其霧峰光復新村更是台灣第一個以英國「花園城市」概念興建的政府機構，目前的公所在921地震受損，一旁的衛生所和幼兒園也老舊漏水，為了提供民眾更舒適的洽公空間，落實屯區市區化，將興建宛如花園般的「霧峰聯合行政辦公園區」。

建設局長黃玉霖說，新的辦公園區將結合一旁的歷史建築「長青學苑」，編列約6000萬預算，進行立面整修復原，以及內部空間活化再利用，現有公所拆掉後，將結合後方停車場空間，興建區公所、衛生所和幼兒園，讓老少共學，至於目前衛生所和幼兒園的空間，則規劃為戶政事務所和霧峰派出所，為了解決附近停車問題，將一併闢設地下兩層，可供汽車和機車停放的停車場，因緊鄰斷層帶，新建物提高安全係數，總經費預估約5.4億。

林佳龍並宣布，將斥資約1.2億，推動已禁葬多年的霧峰第二公墓公園化，闢設廣達10公頃的「生態森林公園」，將設置步道系統、入口廣場、森林遊戲場，同時結合一旁的霧峰圳闢設水圳綠道，讓霧峰重現花園城市的風華。

建設局說，整起規劃案目前已在進行先期規劃及可行性評估，規劃完成後將由民政局協助公所進行後續的細部規劃與興建。

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