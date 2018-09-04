桃園市私幼變相漲價 竟稱「恢復原價」

2018-09-04 21:12

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市8月起推動4歲中班公幼免學費、私幼每學期補助1.5萬元，但有家長向市議員王浩宇投訴，私幼業者以「過去提供優惠價」為由，變相大幅漲價，根本無法實際回饋家長；市府回應，這不可能是普遍現象，個案家長可向教育局申訴，屬實將要求業者退還金額。

王浩宇指出，根據教育局估算，近年私幼收費漲幅都沒有超過2％，但不少投訴這學期幼兒園開始漲價，光註冊費就從一學期9000元跳到1.5萬元，月費也漲1000元，「補助根本無感，反而落入業者口袋」。

王浩宇說，追查後發現，全國幼兒園管理系統雖要求幼兒園登載收費價格，但2014年才開始有審議機制，因此，部分幼兒園過去先把價格喊高，補助上路後再「恢復原價」，反而造成家長負擔。

市長鄭文燦說，如果真有這麼大的調漲幅度，家長早就跳腳，不可能是普遍情況，相關個案會交由教育局深入調查，不會任業者哄抬價格。

教育局補充，每個月都會抽查私幼收費狀況，若家長發現不當漲價情形，也可向教育局申訴，將查核實際收據、營運所得等資料，若業者未依照審議價格收費，市府會依幼兒教育及照顧法，要求退回超收費用，並按次處以6000至3萬元罰鍰，若屢勸不聽，業者最嚴重會面臨停招、停辦。