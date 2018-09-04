捐贈20台電動手搖自行車 身障者單車樂遊

2018-09-04 23:31

〔記者何玉華／新北報導〕樹林濟安宮及瑞興冷凍設備有限公司在市議員廖本煙的促成下，今天聯合捐贈20台電動手搖自行車給新北市政府，新北市身心障礙者體育運動總會副會長朱豐璋率多名會員出席，在捐贈儀式後，隨即在市府廣場前試乘，社會局長張錦麗表示，未來車輛將放置在板樹體育園區，運用公益彩券盈餘分配基金，委託新北市身心障礙者體育運動總會營運管理。

新北市長朱立倫代表受贈，並回贈感謝獎牌；朱立倫說，新北市有很長的河濱自行車道，系望藉由手搖自行車，能讓更多身心障礙者朋友走出戶外從事運動，欣賞河濱公園風光，尤其大漢溪沿岸、淡水河沿岸及新店溪沿岸都有許多連通的自行車道。

社會局身心障礙科科長徐綺櫻說，電動手搖自行車透過手部搖動取代腳踏，同時搭配電動馬達減輕身障者體力消耗，每輛造價約5.5萬元，在電力輔助下手搖前進，有助於身障者的手、背、腰的肌力訓練；新北市目前在河濱公園有8台電動手搖自行車，這次獲得20台，可以讓更多身障朋友在河濱自行車道運動休閒。

樹林濟安宮董事長陳黃綠妹表示，推動公益慈善是濟安宮成立以來的宗旨，盼透過此次捐贈，拋磚引玉，使更多企業團體響應。代表瑞興公司捐贈的議員廖本煙表示，希望鼓勵身障朋友善加利用電動手搖自行車，走出室內、享受陽光，促進身心健康快樂。