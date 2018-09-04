台中創新設計競賽結果出爐 高中生拿下30萬大獎

黃仁澤（左）用自己設計的CNC製作市長林佳龍的畫像，並當面送給他。（記者張菁雅攝）

2018-09-04 23:30

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府今年舉辦首屆「台中創新設計競賽」，祭出總獎金100萬元，吸引來自全國307件作品參賽，今日下午公布成績及頒獎。獎金最高的獎項是專業組金獎，可得到30萬元，得獎者黃仁澤還是高三學生，令眾人刮目相看。

台中創新設計競賽分為專業組及新創組，報名作品有307件，入圍55件，今天在市府進行決賽，並由市長林佳龍頒獎，林佳龍也逐一參觀入圍的優秀創新設計作品。

其中，專業組金獎作品是「CV3 桌上型CNC」，得獎者黃仁澤就讀台北市學學實驗教育機構，是高三學生，他用自己設計的CNC製作林佳龍的畫像，當場送給林佳龍。

黃仁澤說，他在國三時接觸到3D列印、無人機，經過一段時間，想要自己製作一台CNC，用來加工零件，就著手設計，這台桌上型CNC結構以板金為主，能降低成本，製作時間也縮短，適合Maker或工作室使用。

另外，專業組銀獎為「智能指示燈」、銅獎為「甘蔗吸管」；新創組金獎為「Cycling」，銀獎為「漩渦式大型海面垃圾收集船」，銅獎為「拚。轉」。

林佳龍表示，入圍作品多元精彩，有的導入環保觀念，或研發提升弱勢族群生活的器材，還有因應工業4.0及人工智慧時代的設計，這已不只是傳統的生產製造而已，更有許多貼心的設計，也與綠色概念、文創、智慧城市發展有所連結。

林佳龍也說，設計無所不在，不僅能豐富生活，還能帶來高產值，台中定位為「生活首都、創意城市」，市府爭取申辦2022年「世界設計之都」，並將今年訂為「設計元年」，希望設計導入這座城市。