武嶺盃自行車大會師8日登場 台14、台14甲線用路人注意

2018第10屆武嶺盃自行車大會師8日清晨5時登場，屆時將有1300名選手挑戰全台公路最高點合歡山武嶺。（資料照）

2018-09-04 22:53

〔記者佟振國／南投報導〕2018第10屆武嶺盃自行車大會師將於8日清晨5時登場，屆時將有1300名選手挑戰全台公路最高點合歡山武嶺，主要行經道路為埔里鎮、仁愛鄉省道台14、台14甲線，警方則是提醒用路人注意，配合現場員警或工作人員交通疏導，也可儘量避開活動時段，避免高山交通壅塞，影響行程。

南投縣體育會自由車委員會承辦武嶺盃自行車大會師活動已邁入第10年，今年活動於8日（週六）舉行，報名採取總量管制，受理1300名選手組隊報名參加，並分為菁英組及市民組。

自由車委員會表示，8日清晨5時於埔里鎮國道6號埔里交流道防汛道路鳴槍出發，經台21線西安路左轉台14線信義路、中山路，至仁愛鄉霧社接台14甲線，經清境、翠峰、鳶峰、昆陽至武嶺停車場，全程約57公里，海拔從450公尺爬升至3275公尺，也是全台公路最高點，每年都吸引許多自行車運動愛好者參加。

警方則指出，當天自行車活動時間從清晨5時至下午1時，沿途不封路管制，提醒車友及其他用路人務必配合現場員警及主辦單位工作人員的指揮與疏導，相互禮讓，注意行車安全，也呼籲車友儘量避免多人併排騎乘，下山因道路陡峭彎曲，建議也可採取車輛接駁，以策安全。