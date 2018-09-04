火龍果崩盤怎麼辦？ 農友改當「酪農」

竹山近年有不少農友種植酪梨，在經過專業指導後，對於土地排水問題已有因應之道。（記者劉濱銓翻攝）

2018-09-04 22:39

〔記者劉濱銓／南投報導〕近年全國火龍果種植面積愈來愈大，市場上經常傳聞崩盤消息，加上最近火龍果平均每公斤價格約僅40元，農民怨嘆利潤少到只夠工錢，苦思因應之道；集集鎮農會為輔導農友、分散農產風險，也著手協助轉種價格較穩定的酪梨，讓火龍果農搖身變成「酪農」，現於推廣初期積極舉辦研習，盼能協助集集「酪農業」穩健成長。

從火龍果轉種酪梨的集集陳姓農友說，自家種植的火龍果與酪梨面積各佔一半，惟酪梨僅是初期栽種，尚未有具體規模，但為了要跳脫全國火龍果廣泛種植現象，轉作也是不得不的嘗試，畢竟物以稀為貴，只要能習得關鍵技術，就有機會在酪梨市場佔有一席之地。

集集鎮農會表示，酪梨種植具技術門檻，不太容易種，尤其果樹怕水，排水變得相當重要，由於鎮上有許多山坡地，排水效果較佳，提供有利生長環境，希望透過專業人員的輔導，提供可行的轉作方向，若以酪梨每公斤七、八十元的穩定價格，品質好的甚至可破百元來說，是相當有發展性的作物。

近年積極協助竹山鎮農友種植酪梨的縣議員張志銘說，酪梨果樹淺根、怕水，栽種必須克服排水才有機會成功，他則協助成立產銷班與合作社，已讓酪梨產業看見成果。

產銷班人員林川吉說，酪梨經濟價值高，也因有技術門檻，價格才穩定，以前竹山酪梨大量種植，卻因土地技術未能突破，以致難以發展，近年透過專業輔導，才獲解決辦法，幫助班員克服技術瓶頸。