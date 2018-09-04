竹北沿河街車速快易生事故 將強化警示抓超速

2018-09-04 21:44

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市沿河街住戶抱怨，沿河街改為西向單行道後車速變快，加上彎道處鄰近住家出入口，且有樹籬遮擋視線，容易發生車禍；縣府與地方人士現勘檢討，決議將再加強交通標誌、標線，並請警方加強取締超速。

竹北市30公尺寬的外環道路-環北路在2017年元月10日通車，通車之初，由於民眾對於複雜動線不習慣，試辦第一週出現壅塞、甚至逆向行駛的險象，縣府檢討後，一週後即將長約1公里的沿河街改為西向單行道。

沿河街改為單行道迄今逾1年半，但沿線住戶仍頻頻抱怨，沿河街從雙方變成單向兩個車道，汽、機車車速過快，彎道處鄰近住家出入口，且有樹籬及電桿造成視線死角，容易發生車輛擦撞，並威脅用路人的行車安全。

縣議員邱靖雅、竹北市民代表楊瑞蘭等人，邀集交通旅遊處、警察局、竹北市公所等單位現勘。附近住戶建請沿河街恢復為雙向道，提升交通便利性，也有助於降低車速。

交旅處交通規劃科長陳淑貞表示，沿河街改為單行道，經專家學者檢視整體車流動線，可減少路口的潛在衝突及誤入車道情形；東西向車流分流，也有助於提升行車效率。考量環北路是主要聯外道路、沿河街則為水防道路，仍不宜冒然改回雙向道。

會勘結論，交規科表示將在沿河街入口處，設置交通警示及前有測速照相的標誌，路面劃設減速標線；另外提出兩個方案，其一為調整車道為1汽車、1機車專用道，其二是縮減路寬，延長住家路口前方的槽化線，以促使車輛靠右側堤防行駛，兩方案將請道安專家評估。

竹北警分局交通組表示，沿河街速限50公里，今年7月曾發生一起死亡車禍，係汽車倒車不當，導致機車騎士煞車後摔倒不治。未來研擬在該路段放置爆閃灯，請派出所加強實施移動式測速，並視交通經費許可，評估設置固定測速桿。