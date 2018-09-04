疫病》登革熱疫情嚴重台中區 環保署抽查陽性容器比例下降

2018-09-04 22:15

〔記者劉力仁／台北報導〕台中登革熱疫情嚴重，環保署今天至出現疫情的台中市太平區新光里及北區建德里、錦洲里追蹤複查，結果新光里陽性積水容器比率為7.3%（8/109）、建德里陽性積水容器比率為0%（0/57）、錦洲里陽性積水容器比率為0%（0/48），顯示民眾自主防護意識提升。

容器內有積水，且有登革熱病媒蚊幼蟲孳生稱之為「陽性容器」；環保署環管處長袁紹英表示，這次無預警抽查結果陽性容器指數下降，希望民眾能主動並持續清理家戶內外孳生源，清除積水容器及病媒蚊孳生源，做好自主防護及健康管理，疫情才能及早獲得控制。

疾病管制署再公布國內新增5例本土登革熱病例，分別為台中市4例、新北市1例，新北市個案為新莊區泰豐里30多歲女性，9月2日發病，目前居家隔離。台中市個案為3女1男，居住地為大里區3例（東昇里及永隆里）及太平區（新光里） 1例，年齡介於10歲至50多歲，大里區3名個案發病前均有該區活動史，太平區個案潛伏期間多於住家新光里附近活動；太平區8例確定病例中，有4人居住於新光里，且其中3人無大里區活動史，研判該里為高風險里別。

今年截至9月3日國內共計74例登革熱本土病例，分別為台中市40例、新北市26例、高雄市3例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市1例。