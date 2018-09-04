解開這些女人形體輪廓的秘密 他花1年寫束腹的前世今生

實踐大學服裝設計系助理教授葉立誠（左）與業者合作發表全台第一本有關束腹歷史的服裝教科書，並侃侃而談從上古時代至今的束腹發展進化史。（記者吳柏軒攝）

2018-09-04 19:55

〔記者吳柏軒／台北報導〕實踐大學教師葉立誠受業者邀請撰寫塑身衣歷史，今正式發表新書《形體輪廓與束腹的前世今生》，是全台首本束腹歷史的教科書，盼透過集結西方乃至台灣業者的開發經驗，讓學生建立知識；業者也大方在書中透露束腹專利設計，並希望在台灣傳承技術，未來更發願設立束腹博物館等，讓束腹設計持續在台灣發光發熱。

實踐大學服裝設計系助理教授葉立誠表示，當初接到業者電話，指出國內沒有針對束腹的書，自己也希望除了探討西方束腹歷史，也融入國內束腹發展，彼此合作1年多，今日正式新書發表，並將其定位成教科書，提供學生乃至有興趣的讀者更多啟發。

葉立誠說，書中從16世紀的西方束腹源頭談起，並分析束腹的進化，如第一次世界大戰後傳統硬質束腹不利女性工作，但女性仍有塑身需求，因此變化出不同款式，1930年代則受惠科技，各種鬆緊帶、人造絲、尼龍等材質問世，也改變束腹觀念，柔軟、舒服、彈性等也成束腹關鍵。

另外，因與業者合作，葉立誠也在書中記錄台灣業者發展束腹的歷史，同時取得業者同意，詳述束腹設計的各項專利知識，更希望藉此建立服飾的美學與脈絡，更點出業者發展史的艱辛，除了服飾，也盼讓學生了解成功要靠努力，機會並非從天而降。

蘿琳亞塑身衣公司總經理莊碧玉則說，自己從事塑身衣發展22年，從零開始，一步步研發，至今擁24項專利，早期甚至遇到男性專利評審不懂女性構造，還需親身演練底褲拉鍊的重要性，協助學者出書事希望傳承經驗，盼後繼者研發塑身衣不用再從頭摸索。

莊碧玉今也當場演練塑身衣，透露自己雖已58歲，但仍維持23腰，便是透過需量身訂製的塑身衣保持身材，並指出自家塑身衣採量身訂製，並非用彈性材質，因彈性材質遇上消費者吃大餐、肚子挺出就會失效，透過各式專利將塑身衣設計成可彎腰、可做瑜珈等運動，讓人整天穿著，達到塑身效果。

莊碧玉還說，與學者合作帶來不同思考，企業要回饋社會，而回饋給學生是未來重大目標，雖無能力辦學校，但希望盡量將技術留在台灣傳承，已構思實體展示的束腹博物館，期盼透過長期展覽，讓流傳幾百年的束腹，能在台灣持續發光。