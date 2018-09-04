晚上出門帶傘！ 氣象局發布全台11縣市大雨特報

2018-09-04 18:29
中央氣象局今日下午5時55分，針對全台11縣市發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（4）日下午5時55分，針對全台11縣市發布大雨特報，提醒民眾留意天氣變化。
根據氣象局消息，大雨警戒區包括：新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。
氣象局指出，受到對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，今日西半部山區及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
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中央氣象局今日下午5時55分，針對全台11縣市發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（4）日下午5時55分，針對全台11縣市發布大雨特報，提醒民眾留意天氣變化。
根據氣象局消息，大雨警戒區包括：新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。
氣象局指出，受到對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，今日西半部山區及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
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