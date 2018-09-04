走出校園 帶小朋友搭棚架種菜 扎根農業教育

褒忠潮厝華德福學校師生實地下田種菜。（記者廖淑玲攝）

2018-09-04 20:51

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「農業需要的不是補助，而是需要健全的產業環境」，返鄉青農林家良創辦回鄉米農場推廣友善農業耕作，今天與褒忠潮厝華德福學校合作，帶小朋友農耕搭棚架種菜，推動農業教育一條龍向下扎根。

林家良今天與學生協力搭棚，家長和老師也一同參與農田勞動，雲林縣長參選人王麗萍跳脫藍綠二大陣營傳統的綁椿拜票方式，以「誰在雲林做自己」為主題，拜訪雲林20鄉鎮市真正「腳踏實地、做自己」的人，今天第一站到潮厝，打著赤腳和下一代一起體驗農耕。

王麗萍和林家良討論糧食安全與糧食生產，對於現今政治人物以爭取補助做為農業政策頗不以為然，希望透過有如今天農耕技術傳承教育，將友善農地的精神傳遞出去。

王麗萍強調，農業是全世界未來的黃金產業，政府該做的是保障農業生產環境，包括水利、土壤、通路的安全保障，不是一再放任高污染工業搶水與糟蹋農業生產環境，貶低農業生產價值及市場價格，再施以微利補貼，陷農業於不義，輕忽台灣糧食安全與農業的未來。

多年來與雲林在地學校合作，林家良也讓孩子到農場實習，並在學校旁整理出一處農地，無償開放師生栽種，促進校方與社區合作，提升師生環境參與與認同感，讓學生吃到安全的蔬菜，並帶領師生學習當農夫、搭竹棚架，採用自然農法，不施肥、不灑農藥，學習互助合作，推動食農教育蓬勃發展。