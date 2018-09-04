高醫大校長就任 校友陳情董事會違法

2018-09-04 18:19

［記者黃旭磊／高雄報導］全球高雄醫學大學校友會聯合會陳情總統府、行政院等單位，指稱教育部違法核准高醫大第18屆董事會2位補選董事報備，並違法核定董事會成立。

高雄醫學大學（高醫大）第8任校長經教育部核定， 8月30日起由高醫大臨床醫學研究所教授鐘育志（63歲）接任，任期3年至2021年8月29日，外界一度以為遴選爭議落幕，未料，校友向總統府、行政院、監察院、教育部陳情，指稱董事會成員違法產生，遴選之校長當然違法。

全球高雄醫學大學校友會理事長藍傳盛說，第17屆董事賴文德、李惠娥兼具附設醫院主治醫師資格，為醫院職工，依據高醫大捐助章程第8條規定不得為董事候選人，而不具正當性董事資格之董事，應喪失遴選校長之權力。

藍傳盛今天（4日）表示，董事資格仍在教育部進行行政訴願，依行政程序法第110條規定行政處分自始不生效力，教育部撤銷董事資格之效力継續存在，補選程序自始不生効力。

校友於8月30日曾與教育部高等教育司會商，高醫大前校長劉景寬、律師黃帝穎及高教司司長朱俊彰出席討論。

校友們指出，教育部以台大校長遴選委員蔡明興在管中閔擔任獨立董事之公司任職董事長，認定蔡明興可能因管中閔具有決定薪酬之權利而有利益衝突，認定蔡明興應予迴避，並以其未迴避認定台大遴選程序不合法，源此前例，應認高醫大董事會第18屆董事選舉因程序瑕疵而全部無效。