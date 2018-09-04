台東太平榮家大改造 將進化成老人社區

2018-09-04 17:18

［記者陳賢義／台東報導］老人化問題無可避免，台東老人人口比率更居全台之冠，國產署與台東縣政府合作打造優質老人社區，利用卑南鄉原退輔會太平榮家閒置舊址推動高齡照顧園區，今簽約，由台東縣政府辦理招商，預計年底前公開上網以設定地上權方式招標；黃健庭表示，現在的目標就讓老人在一個很活耀的狀況下活到老化，不只是身體活躍，社交、社群的支持也很活躍，望能藉此吸引民間投資，提升高齡及長照能量，並能獲得部分權利金充裕縣庫。

太平榮家是在1956年11月成立，1988年全盛時間曾有5000餘人附住，但近年隨著榮民凋零，居住人數大幅減少2013年僅剩百餘人，經退輔會評估後，移轉至馬蘭榮家照顧，原址2014年正式關閉。經由3年多的努力，在縣府、國產署、退輔會通力合作下，日前獲得財政部核定，今在多人見證下，由南區分署長黃莉莉與黃健庭簽訂合作改良利用契約。

太平榮家佔地10.5公頃，保留部分約1.5公頃供地方使用，包括興建卑南鄉公所和地方部落聚會所。黃健庭表示，大平榮家主要是作為老人社區，非一個安養機構，而是一整個社區，營造一個開放性的社區，健康的老人也能入住，讓老人間能有更多的交流，園區內也會有醫療照護，而這樣的需求絕對會愈來愈大。此開發案民間投資金額估計超過30億元，可增加約150個就業機會，盼能成為東部地區的高齡長照事業的典範。