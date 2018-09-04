什麼是「定目劇」？玉米雞劇團竹縣登台告訴你……

在地扎根10幾年的「玉米雞劇團」這次搶得表演新竹縣「定目劇」的頭香，將於9月12日到9月16日，在縣府文化局實驗劇場演出「少年狼與羊的漂流日記」。（記者黃美珠攝）

2018-09-04 19:56

〔記者黃美珠／竹縣報導〕「定目劇」是什麼！？新竹縣政府文化局表示，就是「固定劇目、固定地點且長期性演出」的戲劇，這在新竹縣是首次嘗試，邀請的就是扎根新竹十幾年的「玉米雞劇團」搶頭香登台。將於9月12日到9月16日，在該局實驗劇場，演出名為「少年狼與羊的漂流日記」的定目劇。

該劇在前述演出期間總共安排有12個表演場次，除了12日和15日各有3場，其他13日、14日以及16日將各有2場。

其中4場「玉米雞劇團」這次也邀請新竹縣市：員崠國小、寶山國小、嘉興國小、陸豐國小、文山國小及內湖國小，共6個偏鄉小學、400名學童，走進劇場欣賞演出，從中體驗表演藝術的樂趣。

玉米雞劇團團長涂也斐說，此齣屬於多層次的喜劇劇情，會讓人會心一笑、大笑…，是一齣非常紓壓、可以親子共賞的優質戲劇。

內容描述平凡的小狼與小羊為了自由，驚險的從巫婆手中逃脫，在海上漂流時，經歷無數的險境及考驗對彼此的信任，最後他們用幽默感化解不愉快，一同度過重重難關，從中獲得一連串的驚喜與歡樂。

相關影音