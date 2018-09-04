木瓜超生太犯規 豐滿垂地太誘人

溪州鄉三條圳上木瓜節實纍纍，豐滿碩大模樣吸引路人目光。（記者陳冠備攝）

2018-09-04 17:05

〔記者陳冠備／彰化報導〕這裡的木瓜也太會生了！

彰化縣溪州鄉三條圳上種有一排木瓜樹，近日進入結果期，每顆木瓜樹結實纍纍近百粒，也把木瓜樹壓得彎腰，快要喘不過氣，離譜的是還有木瓜受不了地心引力，已經大垂到地，豐滿誘人的奇景，令路過民眾看得嘖嘖稱奇。

木瓜農民表示，去年第一次種木瓜，約種200棵，平時穩定施肥，加上一旁就是三條圳，因此養份水分充足，配合今年天氣溫和，結果期相當順利，可是沒料到會生這麼多果實，每棵木瓜樹少則50顆以上，多則破百顆，果量相當驚人，有些木瓜甚至長太大垂到地上，可是還沒完熟還不能採收，採收期還要一個禮拜。

對此高雄農改場副研究員王仁晃表示，這種高產量的木瓜樹屬台農2號，比一般木瓜產能多3到5倍，每株結果量通常約50顆左右，但這位農民很厲害，能種出產量多1倍的木瓜，超生明顯，但木瓜最注重樹葉茂盛行光合作用補充養分，從圖片看來這些木瓜樹葉稀疏，恐造成果實提早轉色假熟，影響果肉甜度，另外木瓜垂地容易有水傷，疫病產生可能，種植時仍應適當疏果較佳。

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木瓜盛產爆量，果實抵擋不了地心引力垂到地上。（記者陳冠備攝）