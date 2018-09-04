高市輪船公司攜手船舶中心 開發全台首艘智慧型無人海上載具

2018-09-04 17:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市輪船公司今宣佈，將與財團法人船舶暨海洋產業研發中心合作，於愛河進行智慧無人駕駛船研發計畫，並由愛河綠能運具、太陽能船進行改造，開發全台第一艘智慧型無人海上載具。

輪船公司指出，將與船舶中心於高雄愛河水域建立示範測試場域，以現有愛之船觀光遊船模式為基礎，打造定點自動駕駛船舶觀光模式，並運用遠端遙控、達成駕駛可隨時接手操作之點對點循跡自航功能驗證，期待在船舶中心技術協助下，愛河無人載具能儘速在愛河上行駛。

輪船公司側面瞭解，如果一切順利，粗估明年11月就有機會進行河面測試。

輪船公司說明，與船舶中心曾多次合作，自太陽能愛之船、電動渡輪，每一次綠能船舶的重大技術突破，都是輪船公司與船舶中心共同合作成果。

船舶中心則於2018年執行經濟部技術處科技專案，與國內研究單位（如工研院、資策會、中科院）跨域合作，發展智慧船舶自主航行所需之船舶核心控制系統、長距離無線通訊系統、全場域影像辨識技術及智慧避碰系統等關鍵技術，期望帶領國內船舶與資通訊業者，一同投入研發與轉型升級智慧型無人駕駛船舶領域，提升國內智慧型船舶技術自主能量。

高市輪船公司2010、2011，累計斥資9千萬打造12艘太陽能電動船，開創愛河綠能運具新紀元，無引擎噪音，無柴油煙味，受到遊客好評，並於2017年將行駛於旗鼓航線之快樂輪柴油引擎，改為電力推進系統，成為全台第一艘使用電力推進系統的綠色渡輪。

2018年2月，全亞洲第一艘電動渡輪「旗福一號」加入營運，第二艘「旗福二號」也將在今年底完工營運。